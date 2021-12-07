Луис Суарес покинул поле из-за травмы в матче с «Порту»

Поединок против «Порту», в котором решается судьба путевки в плей-офф раунд Лиги чемпионов, начался для «Атлетико» не лучшим образом – уже на 12-й минуте поле вынуждено покинул нападающий Луис Суарес, получив травму в одном из эпизодов.

Вместо уругвайца на замену вышел Матеус Кунья. Стоит отметить, что Суаресу так и не удалось прервать свою неудачную серию. В составе «Атлетико» форвард лишь однажды отличался в Лиге чемпионов в 12 матчах, и то с пенальти.

Напомним, что Вашему вниманию доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния на сайте Liveresult.ru. По состоянию на 30-ю минуту счет до сих пор не открыт – 0:0.