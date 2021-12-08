Гризманн: «Атлетико» никогда не сдаётся

Мадридский «Атлетико» был на грани вылета из Лиги чемпионов, однако в последнем туре сумел на выезде победить «Порту» и отобрал у португальцев путевку в плей-офф турнира. Подопечные Диего Симеоне выиграли со счетом 3:1.

Своими впечатлениями от встречи поделился нападающий «матрасников» Антуан Гризманн.

«Наша команда никогда не теряет веру в свои силы. Этот групповой турнир показал, что мы способны бороться до конца», - передает слова Гризманна пресс-служба УЕФА.

По итогам групповой стадии мадридский гранд занял вторую строчку, а «Порту» финишировал на третьей позиции.