Облак: «Атлетико» показал, на что способен»

Страж ворот мадридского «Атлетико» Ян Облак пообщался с журналистами после выездного поединка с «Порту» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Диего Симеоне отпраздновали победу (3:1) и шагнули в плей-офф турнира.

«Великолепный вечер для нашей команды. Мы все безумно рады победе. Многие потеряли веру в нашу команду, однако именно в таких играх «Атлетико» показывает, какой у нас коллектив и на что мы действительно способны», - приводит слова словенского голкипера пресс-служба УЕФА.

Благодаря победе в Португалии «Атлетико» финишировал на втором месте в квартете. «Порту» занял третью строчку.