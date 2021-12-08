Консейсау: «У «Порту» было всё для победы над «Атлетико»

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау поделился впечатлениями от поединка с мадридским «Атлетико» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Португальский клуб потерпел домашнее фиаско (1:3) и вылетел из турнира.

«Мои подопечные имели хорошие шансы для того, чтобы забить, однако не реализовали их в ключевые моменты встречи. Мы приложили все силы для достижения положительного результата, но удаление стало для нас серьезным ударом. Это очень досадная неудача, мы имели все для победы», - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Благодаря победе «Атлетико» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а «Порту» весной выступит в Лиге Европы.