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Лига чемпионов

Пепе высказался о вылете «Порту» из Лиги чемпионов

08 Декабря 2021 • 12:22 Комментировать
Порту
1:3
Атлетико М
окончен

38-летний защитник «Порту» Пепе дал интервью после неудачи в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Португальский коллектив проиграл со счетом 1:3 и вылетел из турнира.

«Очень огорчен. Хотелось порадовать наших фанатов в такое нелегкое время. Но нам нельзя опускать руки. «Порту» хорошо играл до пропущенного мяча», - приводит слова португальца пресс-служба УЕФА.

По итогам группового турнира «Порту» финишировал на третьем месте в квартете и квалифицировался в весеннюю часть Лиги Европы. Что касается «Атлетико», то «матрасники» благодаря победе шагнули в плей-офф Лиги чемпионов.

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Порту Пепе
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