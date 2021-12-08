Пепе высказался о вылете «Порту» из Лиги чемпионов

38-летний защитник «Порту» Пепе дал интервью после неудачи в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Португальский коллектив проиграл со счетом 1:3 и вылетел из турнира.

«Очень огорчен. Хотелось порадовать наших фанатов в такое нелегкое время. Но нам нельзя опускать руки. «Порту» хорошо играл до пропущенного мяча», - приводит слова португальца пресс-служба УЕФА.

По итогам группового турнира «Порту» финишировал на третьем месте в квартете и квалифицировался в весеннюю часть Лиги Европы. Что касается «Атлетико», то «матрасники» благодаря победе шагнули в плей-офф Лиги чемпионов.