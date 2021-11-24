​Бонуччи: «Против таких команд, как «Челси», нужно играть на скорости 1000 км/ч»

Во вторник «Ювентус» проиграл «Челси» в Лиге чемпионов со счётом 0:4. Туринская команда потерпела первое поражение с разницей в четыре гола с февраля 2004 года. Комментарий после игры дал защитник «старой синьоры» Леонардо Бонуччи.

«Это тяжёлое поражение. Мы должны извлечь урок и понять, что против таких команд нужно играть на скорости 1000 км/ч. Такие команды наказывают тебя, как только ты снизил скорость. В играх с ними нельзя даже на мгновение сбавлять в плане интенсивности и концентрации», - сказал Бонуччи Sky Sport Italia и Sport Mediaset.

Отметим, что «Ювентус» уже оформил путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов.