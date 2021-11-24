«Фантастический результат»: Тухель прокомментировал разгром «Ювентуса»

Лондонский «Челси» одержал феерическую победу над туринским «Ювентусом» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. «Пенсионеры» разнесли гостей на своем поле со счетом 4:0. Наставник лондонцев Томас Тухель дал комментарий журналистам после окончания игры.

«Мы собирались играть терпеливо, постепенно взвинчивая темп. Нелегко создавать моменты и реализовывать их, но в этом поединке у нас все шло очень хорошо. Команда провела прекрасный матч и добилась фантастического результата», - передает слова немецкого тренера пресс-служба УЕФА.

«Челси» и «Ювентус» набрали по 12 очков после пяти туров и досрочно шагнули в плей-офф Лиги чемпионов.