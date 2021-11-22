​Аллегри: «Без Лукаку «Челси» играет иначе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий перед гостевым матче Лиги чемпионов против «Челси».

«Ювентус» уже обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Если туринцы не проиграют в Лондоне, то они гарантируют себе первую позицию в группе.

«Завтра мы сразимся за первое место с лидерами Премьер-лиги и действующими победителями Лиги чемпионов. Без Лукаку «Челси» имеет другие характеристики – они будут больше контратаковать. Без Лукаку они набирают скорость и обороняются иначе», - сказал Аллегри на пресс-конференции.

«Сыграет ли Дибала? Я не знаю, как много времени он способен провести на поле. Но сегодня он тренировался, и он может сыграть», - отметил тренер.