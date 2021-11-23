Де Лихт мечтает выиграть с «Ювентусом» Лигу чемпионов

Голландец Маттайс де Лихт, который выступает за туринский «Ювентус», рассказал о своих целях в «старой синьоре».

«Я бы хотел стать победителем Лиги чемпионов вместе с «Ювентусом». Это не только моя мечта. Этого хотят все поклонники команды. Мы стремимся улучшать наш футбол в каждом матче, хотим только побеждать», - приводит слова защитника Sky Sports.

«Старая синьора» набрала 12 баллов после четырех туров групповой стадии Лиги чемпионов. Подопечные Массимилиано Аллегри гарантировали себе путевку в плей-офф турнира. Ближайший матч туринцы проведут с лондонским «Челси».