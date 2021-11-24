​«Ювентус» проиграл с разницей в 4 гола впервые с 2004 года

Во вторник вечером «Ювентус» огорчил армию своих фанатов, проиграв в гостях у «Челси» со счётом 0:4. Это поражение может стать серьёзным ударом по самолюбию «старой синьоры», ведь в последний раз туринцы проигрывали с разницей в четыре гола ещё в феврале 2004 года. Тогда «Ювентус» проиграл в гостях у «Ромы» в календарном матче Серии А с результатом 0:4. С тех пор на протяжении почти 18 лет «старая синьора» не проигрывала крупнее, чем с разницей в три гола.

Отметим, что «Ювентус» уже обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. В последнем туре туринцы заочно поборются с «Челси» за первую строчку в группе Н.