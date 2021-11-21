​Дибала вряд ли сыграет с «Челси»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала вряд ли успеет восстановиться к матчу Лиги чемпионов против «Челси», который пройдёт 23 ноября. Об этом сообщает ряд итальянских СМИ, в том числе Tuttosport.

Напомним, что в субботу Дибала не сыграл за «Ювентус» в календарной игре чемпионата Италии против «Лацио». Аргентинский форвард получил повреждение икроножной мышцы в расположении национальной сборной.

«Дибалы сейчас нет с нами. Надеюсь, он скоро вернётся в строй», - рассказывал главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри DAZN после игры в Риме.

Добавим, что «Ювентус» обыграл «Лацио» со счётом 2:0. Оба гола забил Леонардо Бонуччи, который реализовал два одиннадцатиметровых удара.