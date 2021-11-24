Аллегри прокомментировал разгромное поражение «Ювентуса» от «Челси»

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» попал под каток лондонского «Челси». «Старая синьора» была разгромлена на «Стэмфорд Бридж» со счетом 0:4.

Своими впечатлениями от поединка поделился наставник итальянской команды Массимилиано Аллегри.

«Конечно, мы сильны расстроены, ведь пропустили четыре гола. В поединке, состоявшемся в Турине, «Ювентус» был максимально внимателен в обороне. В Лондоне же нас хватило только на один тайм. После перерыва мы сдались.

Я увидел слабые стороны команды. Но даже после таких неудач мы будем становиться только сильнее», - приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Перед заключительным туром у «Ювентуса» и «Челси» по 12 очков. Оба клуба досрочно вышли в плей-офф ЛЧ.