Раньери уверен: без него в «Челси» не было бы Абрамовича

Перед матчем «Челси» с «Ювентусом» в Лиге чемпионов бывший наставник обеих команд Клаудио Раньери без лишней скромности отметил свою роль в покупке «синих» Романом Абрамовичем.

- Мало кто помнит, но Роман Абрамович купил клуб только из-за того, что на третий год моей работы мы вышли в Лигу чемпионов. Без этого результата он не рассматривал бы данный вариант, и история могла бы пойти по другому сценарию, - заявил Раньери La Repubblica.

- «Челси» - сейчас один из самых сильных клубов мира. С приходом Томаса Тухеля наведен порядок в обороне.

Что касается симпатий Раньери в этом матче, они на стороне «Ювентуса», так как это клуб из Италии.