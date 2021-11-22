Тухель: «Победа над «Ювентусом» не столь важна - не разрешу вратарю бежать к чужим воротам при равном счёте на последней минуте»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель на пресс-конференции накануне матча с «Ювентусом» рассказал, насколько важно его команде добыть победу. Напомним, что для сохранения шансов на выход с группы Лиги чемпионов с первого места лондонцам необходимо обыгрывать итальянский коллектив.

«Не будем идти в ва-банк, но попытаемся завоевать три очка. Если Вы думаете, что при равном счете на последней минуте разрешу Эдуару Менди побежать в чужую штрафную площадь, то Вы ошибаетесь. Это не столь критическая ситуация, чтобы рисковать выходом в плей-офф. Кто знает, что может случиться в последнем туре», - приводит слова немецкого наставника журналист Адам Ньюсон.