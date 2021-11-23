Лукаку и Хаверц рискуют не сыграть с «Ювентусом»

Лондонский «Челси» испытывает кадровые проблемы в преддверии поединка против туринского «Ювентуса» в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов. Об этом в разговоре с представителями СМИ поведал главный тренер «пенсионеров» Томас Тухель.

«Пока нет уверенности в Лукаку. Он уже тренируется с командой, но важно узнать окончательный вердикт врачей. Что касается Хаверца, то у него небольшие проблемы с подколенным сухожилием, поэтому он был заменен в последнем матче. Есть опасения, что Кай может пропустить игру.

С Жоржиньо и Вернером все хорошо, они тренируются», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба «пенсионеров».

Матч пройдет на «Стэмфорд Бридж» сегодня, 23 ноября, начало – 23:00 мск.