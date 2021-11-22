​Дибала вернулся в общую группу перед игрой с «Челси»

Судя по всему, нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала всё же сможет сыграть против «Челси» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Как сообщает Football Italia, в понедельник Дибала тренировался в общей группе «старой синьоры». В качестве подтверждения приводится видео с занятия команды.

Напомним, что Пауло Дибала пропустил субботний матч чемпионата Италии против «Лацио», в котором «Ювентус» победил со счётом 2:0.

Матч «Челси» - «Ювентус» пройдёт во вторник, 23 ноября. Команда Массимилиано Аллегри уже обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Если туринцы не проиграют, они оформят первое место в квартете.