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Лига чемпионов

​Дибала вернулся в общую группу перед игрой с «Челси»

22 Ноября 2021 • 15:55 Комментировать
Челси
...
Ювентус
1.68 3.90 5.00
23.11 23:00

Судя по всему, нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала всё же сможет сыграть против «Челси» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Как сообщает Football Italia, в понедельник Дибала тренировался в общей группе «старой синьоры». В качестве подтверждения приводится видео с занятия команды.

Напомним, что Пауло Дибала пропустил субботний матч чемпионата Италии против «Лацио», в котором «Ювентус» победил со счётом 2:0.

Матч «Челси» - «Ювентус» пройдёт во вторник, 23 ноября. Команда Массимилиано Аллегри уже обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов. Если туринцы не проиграют, они оформят первое место в квартете.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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