«Челси» разгромил «Ювентус» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов

«Челси» дома уверенно разгромил «Ювентус», благодаря чему обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов и вышел на первое место в квартете. Туринцы держались, но все решилось в начале второго тайма, когда лондонцы за три минуты забили дважды.

Во вторник прошли очередные матчи в Лиге чемпионов. В Лондоне «Челси» принимал «Ювентус», и это фактически был матч за первое место. Туринцы заранее себе обеспечили себе попадание в плей-офф, выиграв четыре предыдущие поединка. «Челси» теоретически ещё мог остаться без следующей стадии, так как за два тура до конца группового этапа опережал «Зенит» на шесть баллов, но едва ли даже питерцы верили, что смогут обогнать «синих».

Уже в самом дебюте хозяева едва не открыли счёт. Канте навесил от лицевой линии, но Хадсон-Одои и Чилуэлл по очереди не попали по мячу. Чуть позже уже сам Чилуэлл прорвался по флангу и прострелил, а де Лихт срезал мяч в створ своих ворот, но Щесны среагировал. «Ювентус» старался отвечать, но таких опасных моментов не возникало.

В середине первого тайма Джеймс неожиданно пробил со штрафного, и Щесны с трудом парировал мяч. Атака продолжилась, и после ещё одного выстрела англичанина Мората подставил голову. Однако тут же мяч всё же влетел в ворота «Ювентуса». После подачи углового от Лукаку мяч отскочил в центр штрафной, откуда Чалоба с разворота расстрелял Щесны. Туринцы оспаривали взятие ворот, считая, что Бонуччи толкали, а бельгийский форвард делал скидку рукой, но судьи засчитали взятие ворот.

Тут же туринцы едва не сравняли счёт. Локателли классно забросил мяч за спину защитникам «Челси», Мората опередил Менди и перебрасывал мяч. Однако вратаря подстраховал Тьяго Силва, который с ленточки вынес футбольный снаряд. Ответ хозяев был также опасным. Хадсон-Одои сделал передачу на правый угол штрафной, откуда Джеймс пальнул в дальний угол, но Щесны в прыжке выручил команду. Перед перерывом Хадсон-Одои ещё получил футбольный снаряд в чужой штрафной, но Бонуччи не дал ему пробить.

В начале второй половины лондонцы пытались удвоить преимущество. Хадсон-Одои слева вошёл в штрафную и пробил, но де Лихт сумел заблокировать этот выстрел. Затем Джеймс навесил со штрафного, а Тьяго Силва головой пробил в створ, но Щесны был на месте.

Давление «Челси» привело к голу. После навеса слева де Лихт выиграл борьбу у Зиеша, но отправил мяч в правую зону своей штрафной. Там совсем один был Джеймс, который принял футбольный снаряд и мощно пробил в цель. Тут же лондонцы забили и в третий раз, буквально раскатав соперника. Джеймс вновь получил мяч в правой зоне чужой штрафной, сделал пас чуть назад по диагонали на Зиеша, а тот покатил вперед на Лофтус-Чика, который продрался через нескольких защитников и выкатил на Хадсона-Одои, и тот с угла вратарской забил.

После этого темп спал. Хозяева будто успокоились и перестали также сильно давить. Гости же, казалось, не верили, что возможно спасти игру. Следующий опасный момент случился минут за пять до конца матча. Маккенни получил мяч перед штрафной и мощно пробил под перекладину, но Менди в красивом прыжке выручил команду. Лондонцы ответили своим моментом – Вернер отдал в центр штрафной на Зиеша, чей удар Щесны отбил. Зато вскоре сам Вернер сумел отличиться, замкнув прострел как раз Зиеша.

В последнем туре лондонцы «Челси» отправится в гости к «Зениту», а «Ювентус» примет дома «Мальмё». Обе команды ушли в плей-офф, при этом лондонцы лидируют в квартете после этой победы.