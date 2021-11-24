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Лига чемпионов

«Челси» разгромил «Ювентус» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов

24 Ноября 2021 • 00:55 Комментировать (10)
Челси
4:0
Ювентус
окончен

«Челси» дома уверенно разгромил «Ювентус», благодаря чему обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов и вышел на первое место в квартете. Туринцы держались, но все решилось в начале второго тайма, когда лондонцы за три минуты забили дважды.

 

Протокол игры  
Челси 3:0 Ювентус
(1:0) Чалоба Трево 25'  
(2:0) Джеймс Рис II 56'  
(3:0) Хадсон-Одои Каллум 58'  
Менди Эдуар Чалоба Трево Силва Тьяго Рюдигер Антонио Джеймс Рис II Канте Н'Голо   37' (Лофтус-Чик Рубен (   37') Жоржиньо II   76' (Маунт Мэйсон (   76') Чилуэлл Бен   71' (Аспиликуэта Сесар (   71') Зиеш Хаким Хадсон-Одои Каллум   76' (Ньигес Сауль (   76') Пулишич Кристиан   72' (Вернер Тимо (   72')
Запасные: Лукаку Ромелу Сарр Маланг Беттинелли Маркус Баркли Росс Алонсо Маркос Кристенсен Андреас Аррисабалага Кепа
Щесны Войцех Куадрадо Хуан   23'   80' (Де Винтер Кони (   80') Бонуччи Леонардо Де Лихт Маттайс Алекс Сандро Маккенни Уэстон Бентанкур Родриго   59' (Дибала Пауло (   59') Локателли Мануэль   67' (Мело Артур (   67') Рабио Адриен Кьеза Федерико   80' (Кулушевски Деян (   80') Мората Альваро   68' (Кин Мойзе (   68')
Запасные: Ругани Даниэле Пинсольо Карло Перин Маттиа
23 ноября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

Во вторник прошли очередные матчи в Лиге чемпионов. В Лондоне «Челси» принимал «Ювентус», и это фактически был матч за первое место. Туринцы заранее себе обеспечили себе попадание в плей-офф, выиграв четыре предыдущие поединка. «Челси» теоретически ещё мог остаться без следующей стадии, так как за два тура до конца группового этапа опережал «Зенит» на шесть баллов, но едва ли даже питерцы верили, что смогут обогнать «синих».

Уже в самом дебюте хозяева едва не открыли счёт. Канте навесил от лицевой линии, но Хадсон-Одои и Чилуэлл по очереди не попали по мячу. Чуть позже уже сам Чилуэлл прорвался по флангу и прострелил, а де Лихт срезал мяч в створ своих ворот, но Щесны среагировал. «Ювентус» старался отвечать, но таких опасных моментов не возникало.

В середине первого тайма Джеймс неожиданно пробил со штрафного, и Щесны с трудом парировал мяч. Атака продолжилась, и после ещё одного выстрела англичанина Мората подставил голову. Однако тут же мяч всё же влетел в ворота «Ювентуса». После подачи углового от Лукаку мяч отскочил в центр штрафной, откуда Чалоба с разворота расстрелял Щесны. Туринцы оспаривали взятие ворот, считая, что Бонуччи толкали, а бельгийский форвард делал скидку рукой, но судьи засчитали взятие ворот.

Тут же туринцы едва не сравняли счёт. Локателли классно забросил мяч за спину защитникам «Челси», Мората опередил Менди и перебрасывал мяч. Однако вратаря подстраховал Тьяго Силва, который с ленточки вынес футбольный снаряд. Ответ хозяев был также опасным. Хадсон-Одои сделал передачу на правый угол штрафной, откуда Джеймс пальнул в дальний угол, но Щесны в прыжке выручил команду. Перед перерывом Хадсон-Одои ещё получил футбольный снаряд в чужой штрафной, но Бонуччи не дал ему пробить.

В начале второй половины лондонцы пытались удвоить преимущество. Хадсон-Одои слева вошёл в штрафную и пробил, но де Лихт сумел заблокировать этот выстрел. Затем Джеймс навесил со штрафного, а Тьяго Силва головой пробил в створ, но Щесны был на месте.

Давление «Челси» привело к голу. После навеса слева де Лихт выиграл борьбу у Зиеша, но отправил мяч в правую зону своей штрафной. Там совсем один был Джеймс, который принял футбольный снаряд и мощно пробил в цель. Тут же лондонцы забили и в третий раз, буквально раскатав соперника. Джеймс вновь получил мяч в правой зоне чужой штрафной, сделал пас чуть назад по диагонали на Зиеша, а тот покатил вперед на Лофтус-Чика, который продрался через нескольких защитников и выкатил на Хадсона-Одои, и тот с угла вратарской забил.

После этого темп спал. Хозяева будто успокоились и перестали также сильно давить. Гости же, казалось, не верили, что возможно спасти игру. Следующий опасный момент случился минут за пять до конца матча. Маккенни получил мяч перед штрафной и мощно пробил под перекладину, но Менди в красивом прыжке выручил команду. Лондонцы ответили своим моментом – Вернер отдал в центр штрафной на Зиеша, чей удар Щесны отбил. Зато вскоре сам Вернер сумел отличиться, замкнув прострел как раз Зиеша.

В последнем туре лондонцы «Челси» отправится в гости к «Зениту», а «Ювентус» примет дома «Мальмё». Обе команды ушли в плей-офф, при этом лондонцы лидируют в квартете после этой победы.

Андрей Центров

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Челси Ювентус
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
24 Ноября 2021 в 01:40
Аллегри пытается играть в контратаку при низком блоке в обороне. Но мало того ,что на флангах обороны игроки не вывозят игру под прессингом , так ещё и свои же полузащитники привозят регулярно обрезы, а мяч не пасуют вперёд а выносят не глядя, таким футболом в атаку не убежать. Персонально Мората дерево, Рабьо на поле чем занимался и для чего его держали сегодня,все передачи назад и 4-5 привозов в опорной зоне., Бентанкур сегодня копировал Рабьо во всём. Сандро пора на покой. Кьеза в таком футболе бесполезный элемент (это как держать в руках заряженный патронами магазин и не иметь пистолета) . Челси в очередной раз показал ,что последние 10 лет в футболе побеждает команда с классными игроками на флангах. С победой синих.
ПС Ювентус зря вернулся к Аллегри стайл , надо было после Пирло продолжать вектор атакующего футбола и позвать Тен Хага.
Promt Roman
24 Ноября 2021 в 01:08
Нормальный такой гэнгбэнг молодняк пенсов устроил старухе.
Orient
24 Ноября 2021 в 01:07
я смотрел матч, встреча закончилась со счетом 4:0; возможно мы с Андреем Центровым смотрели разные матчи?!
Nycolaman
24 Ноября 2021 в 01:04
Ну нельзя так, с парнями из Ювентуса психолог работал, после победы над Зенитом поднял их самооценку, они стали считать себя классной командой! Теперь гипнотизёра звать придется!)))
CELTIC FROST
24 Ноября 2021 в 01:03
Чет таких извращений в первый приход Аллегри я не припомню) Челси - браво и успехов в ЕК. Юве - нового тренера и здравую кадровую политику.
ЮвиК
24 Ноября 2021 в 01:02
АллегиАут прямо сейчас. Больше сказать нечего.
CELTIC FROST
24 Ноября 2021 в 01:01
чет сеньора какая-то совсем старая.молодые темнокожие парни ее вконец замучили)
Vidal
24 Ноября 2021 в 00:59
Я, конечно, понимаю, что у нас кадровые проблемы, но надо было хотя бы не пропустить в самой концовке матча для своих же фанатов, которые заглушили Стемфорд Бридж с «соно ун ультрас бианконеро»…какой позор!
FORZAYOU
24 Ноября 2021 в 00:59
Как щенков раскатали
Oleg-Chelsea
24 Ноября 2021 в 00:59
Браво, на уровне. Молодцы!!!
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