«Манчестер Юнайтед» дожал «Вильярреал» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Вильярреал» с «Манчестер Юнайтед» провели очередной упорный матч. Встреча получилась примерно равной, голкиперы время от время вступали в игру, а Давид де Хеа выдал парочку отличных сэйвов. Решающим стал эпизод в концовке, когда гости наказали соперника за неразбериху в обороне, и Криштиану Роналду эффектно отправил мяч в сетку. На 90-й минуте все вопросы снял Джедон Санчо, забив со средней дистанции.
Победа со счётом 2:0 позволила «красным дьяволам» гарантировать себе место в плей-офф Лиги чемпионов.
Протокол игры
|78' Роналду Криштиану (0:1)
|90' Санчо Джедон (0:2)
Рульи Херонимо • Фойт Хуан • Альбиоль Рауль • Торрес Пау II • Эступиньян Первис 79' ( Раба Даниэль ( 79') • Пино Йереми 33' 73' ( Чуквезе Саму ( 73') • Капу Этьен • Парехо Даниэль • Гомес Мойсес 85' ( Диа Булайе ( 85') • Тригерос Мануэль 73' ( Морено Альберто ( 73') • Данджума Арно
Запасные: Манди Аисса • Пенья Рубен • Альварес Икер • Марио Гаспар • Иборра Висенте • Асенхо Серхио • Педраса Альфонсо • Алькасер Пако
Де Хеа Давид • Уан-Биссака Аарон • Линделоф Виктор • Магуайр Гарри • Теллес Алекс • Мактоминай Скотт • Фред Сантос • Санчо Джедон • Ван де Бек Донни 41' 66' ( Рэшфорд Маркус ( 66') • Марсьяль Антони 66' ( Фернандеш Бруну ( 66') • Роналду Криштиану
Запасные: Мата Хуан • Байи Эрик • Диалло Амад • Матич Неманья • Хитон Том • Лингард Джесси • Далот Диогу • Хендерсон Дин
23 ноября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".