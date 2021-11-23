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Лига чемпионов

«Манчестер Юнайтед» дожал «Вильярреал» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

23 Ноября 2021 • 22:44 Комментировать (4)
Вильярреал
0:2
Манчестер Юнайтед
окончен

«Вильярреал» с «Манчестер Юнайтед» провели очередной упорный матч. Встреча получилась примерно равной, голкиперы время от время вступали в игру, а Давид де Хеа выдал парочку отличных сэйвов. Решающим стал эпизод в концовке, когда гости наказали соперника за неразбериху в обороне, и Криштиану Роналду эффектно отправил мяч в сетку. На 90-й минуте все вопросы снял Джедон Санчо, забив со средней дистанции.

Победа со счётом 2:0 позволила «красным дьяволам» гарантировать себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Вильярреал 0:2 Манчестер Юнайтед
    78' Роналду Криштиану (0:1)
    90' Санчо Джедон (0:2)
Рульи Херонимо Фойт Хуан Альбиоль Рауль Торрес Пау II Эступиньян Первис   79' (Раба Даниэль (   79') Пино Йереми   33'   73' (Чуквезе Саму (   73') Капу Этьен Парехо Даниэль Гомес Мойсес   85' (Диа Булайе (   85') Тригерос Мануэль   73' (Морено Альберто (   73') Данджума Арно
Запасные: Манди Аисса Пенья Рубен Альварес Икер Марио Гаспар Иборра Висенте Асенхо Серхио Педраса Альфонсо Алькасер Пако
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри Теллес Алекс Мактоминай Скотт Фред Сантос Санчо Джедон Ван де Бек Донни   41'   66' (Рэшфорд Маркус (   66') Марсьяль Антони   66' (Фернандеш Бруну (   66') Роналду Криштиану
Запасные: Мата Хуан Байи Эрик Диалло Амад Матич Неманья Хитон Том Лингард Джесси Далот Диогу Хендерсон Дин
23 ноября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Ne gustа
23 Ноября 2021 в 22:59
Эгегей,айлюлю.... А говорили он сорняк недополотый на грядке с картохой у Алекса. А оно вон оно чё-прыкрасный цветок оказуется
CELTIC FROST
23 Ноября 2021 в 22:48
Фуу. опять в пустые (а по сути - таки-да)) и с метра. Так низя, тронная речь алекса-ла маськи пропала зазря)) // А если серьезно - спасибо Де Хея и настырной линии атаки за победу в очередном не ахти как сыгранном матче.
Ne gustа
23 Ноября 2021 в 22:57
Айненей, так поэтому гном и забил тока пару мячей-ему же ж в западло забивать такие)))
CELTIC FROST
23 Ноября 2021 в 23:40
ага. ему тока полные подавай)
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Идет 45 минута Барселона 0:0 Бенфика 1.7 4.3 4.5
Идет 47 минута Лилль 1:0 Ред Булл Зальцбург 2.12 3.8 3.3
Идет 45 минута Севилья 1:0 Вольфсбург 1.84 3.75 4.4
Идет 47 минута Челси 1:0 Ювентус 1.86 3.6 4.5
Идет 47 минута Янг Бойз 1:1 Аталанта 3.7 4 1.91
Идет 45 минута Мальмё 1:0 Зенит 3.05 3.7 2.26
24.11  20:45 Интер Милан ... Шахтёр Донецк 1.45 5 6.6
24.11  20:45 Бешикташ ... Аякс 4.1 4.2 1.8
24.11  23:00 Брюгге ... РБ Лейпциг 3.65 3.7 2.02
24.11  23:00 Спортинг Л ... Боруссия Д 4.1 3.9 1.86
24.11  23:00 Манчестер Сити ... ПСЖ 1.95 3.9 3.65
24.11  23:00 Ливерпуль ... Порту 1.86 3.95 4
24.11  23:00 Атлетико М ... Милан 1.63 4.1 5.4
24.11  23:00 Шериф ... Реал Мадрид 11 7.4 1.23
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