«Манчестер Юнайтед» дожал «Вильярреал» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Вильярреал» с «Манчестер Юнайтед» провели очередной упорный матч. Встреча получилась примерно равной, голкиперы время от время вступали в игру, а Давид де Хеа выдал парочку отличных сэйвов. Решающим стал эпизод в концовке, когда гости наказали соперника за неразбериху в обороне, и Криштиану Роналду эффектно отправил мяч в сетку. На 90-й минуте все вопросы снял Джедон Санчо, забив со средней дистанции.

Победа со счётом 2:0 позволила «красным дьяволам» гарантировать себе место в плей-офф Лиги чемпионов.