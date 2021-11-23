Эмери высказался о матче с «Манчестер Юнайтед»

Рулевой испанского «Вильярреала» Унаи Эмери дал интервью в преддверии встречи с «Манчестер Юнайтед» в предпоследнем туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Для нас важно хорошо сыграть в обороне. Также команде необходимо воспользоваться своими шансам в атаке. Думаю, нам будет противостоять мощная версия «красных дьяволов». Это отличные условия для того, чтобы проверить себя на фоне сильного соперника», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Поединок состоится в Испании сегодня, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.