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Лига чемпионов

Эмери высказался о матче с «Манчестер Юнайтед»

23 Ноября 2021 • 11:33 Комментировать (1)
Вильярреал
...
Манчестер Юнайтед
2.85 3.50 2.40
Через 7 ч. 13 мин.

Рулевой испанского «Вильярреала» Унаи Эмери дал интервью в преддверии встречи с «Манчестер Юнайтед» в предпоследнем туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Для нас важно хорошо сыграть в обороне. Также команде необходимо воспользоваться своими шансам в атаке. Думаю, нам будет противостоять мощная версия «красных дьяволов». Это отличные условия для того, чтобы проверить себя на фоне сильного соперника», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Поединок состоится в Испании сегодня, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Манчестер Юнайтед Унаи Эмери
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Комментарии (1)
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Alex1972
23 Ноября 2021 в 13:20
Главное не сильно засучивать рукава... Гелевый знает.... О-хо-хо...
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23.11  20:45 Вильярреал ... Манчестер Юнайтед 3.5 3.8 2.04
23.11  20:45 Динамо Киев ... Бавария 14 7 1.21
23.11  23:00 Барселона ... Бенфика 1.7 4.3 4.5
23.11  23:00 Лилль ... Ред Булл Зальцбург 2.12 3.8 3.3
23.11  23:00 Севилья ... Вольфсбург 1.84 3.75 4.4
23.11  23:00 Челси ... Ювентус 1.86 3.6 4.5
23.11  23:00 Янг Бойз ... Аталанта 3.7 4 1.91
23.11  23:00 Мальмё ... Зенит 3.05 3.7 2.26
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