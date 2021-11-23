Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 167 Комментарии
Лига чемпионов

​Ван де Бек – в основе «Манчестер Юнайтед» на первый матч после отставки Сульшера

23 Ноября 2021 • 19:45 Комментировать
Вильярреал
0:0
Манчестер Юнайтед
2.80 3.35 2.70
1-й тайм

Во вторник «Манчестер Юнайтед» проведёт первый матч после отставки Уле Гуннара Сульшера. Под руководством Майкла Кэррика «красные дьяволы» сыграют в гостях у «Вильярреала» в Лиге чемпионов. Временный рулевой манкунианцев выбрал такой состав:

Де Хеа, Уан-Биссака, Линделоф, Магуайр, Теллес, Мактоминей, Фред, ван де Бек, Санчо, Марсьяль, Роналду.

Стоит отметить попадание в основу Донни ван де Бека. При Уле Гуннаре Сульшере голландец редко получал шансы себя проявить.

Следить за матчем между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед» можно будет в текстовой трансляции. Игра стартует в 20:45 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 45 минута Динамо Киев 0:2 Бавария
Идет 45 минута Вильярреал 0:0 Манчестер Юнайтед
23.11  23:00 Барселона ... Бенфика 1.7 4.3 4.5
23.11  23:00 Лилль ... Ред Булл Зальцбург 2.12 3.8 3.3
23.11  23:00 Севилья ... Вольфсбург 1.84 3.75 4.4
23.11  23:00 Челси ... Ювентус 1.86 3.6 4.5
23.11  23:00 Янг Бойз ... Аталанта 3.7 4 1.91
23.11  23:00 Мальмё ... Зенит 3.05 3.7 2.26
24.11  20:45 Интер Милан ... Шахтёр Донецк 1.45 5 6.6
24.11  20:45 Бешикташ ... Аякс 4.1 4.2 1.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Ноября
21:20 · Лига чемпионов
Раньери уверен: без него в «Челси» не было бы Абрамовича
21:05 · Лига чемпионов
Матч «Вильярреала» с «МЮ» начался с 7-минутной задержкой
20:15 · Лига чемпионов
«Динамо» Киев - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 2
20:15 · Лига чемпионов
«Вильярреал» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:09 · Лига чемпионов
Экс-игрок «Мальмё» Фьельстрём: «Команда точно в лучшей форме» эксклюзив
19:45 · Лига чемпионов
​Ван де Бек – в основе «Манчестер Юнайтед» на первый матч после отставки Сульшера
19:38 · Лига чемпионов
​Уткин поделился прогнозом на матч «Мальмё» - «Зенит» 1
18:18 · Лига чемпионов
​Директор «Шерифа» рассказал, как президент УЕФА просил обыграть «Реал» 3
16:27 · Лига чемпионов
«Челси» — фаворит Parimatch дерби с «Ювентусом» у букмекеров
15:58 · Лига чемпионов
​Симоне Индзаги: «Я очень хорошо знаю «Шахтёр»
14:51 · Лига чемпионов
​Дембеле и Дест восстановились
13:38 · Лига чемпионов
Серхио Рамос включён в заявку «ПСЖ» на матч с «Манчестер Сити»
13:08 · Лига чемпионов
Кавазашвили - о выезде «Зенита» в Швецию: «Любая наша игра в Лиге чемпионов вызывает тревогу»
11:58 · Лига чемпионов
Тренер «Мальмё»: «Дзюба - звезда, шикарный игрок»
11:57 · Лига чемпионов
​Месси не включил «Барселону» в список фаворитов Лиги чемпионов 1
Все новости
Рекомендуем