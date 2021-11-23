​Ван де Бек – в основе «Манчестер Юнайтед» на первый матч после отставки Сульшера

Во вторник «Манчестер Юнайтед» проведёт первый матч после отставки Уле Гуннара Сульшера. Под руководством Майкла Кэррика «красные дьяволы» сыграют в гостях у «Вильярреала» в Лиге чемпионов. Временный рулевой манкунианцев выбрал такой состав:

Де Хеа, Уан-Биссака, Линделоф, Магуайр, Теллес, Мактоминей, Фред, ван де Бек, Санчо, Марсьяль, Роналду.

Стоит отметить попадание в основу Донни ван де Бека. При Уле Гуннаре Сульшере голландец редко получал шансы себя проявить.

Следить за матчем между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед» можно будет в текстовой трансляции. Игра стартует в 20:45 по московскому времени.