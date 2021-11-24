Каррик посвятил Сульшеру первую победу у руля «Манчестер Юнайтед»

Майкл Каррик провёл первый матч у руля «Манчестер Юнайтед» после ухода Уле Гуннара Сульшера. Его команда обыграла «Вильярреал» (2:0) и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

- Мне понравилось [тренировать «МЮ»]. Эти дни были нелегкими для всех тех, кто находится в клубе. Я посвящаю этот результат Уле, нельзя отрицать его заслуги, - заявил Каррик BT Sport. - Мы приехали сюда за победой. Я верил, что мы готовы к этому. Игра не была легкой, соперник очень хорош. Давайте начистоту, не думаю, что мы могли надеяться приехать сюда и сыграть в симпатичный футбол с первых минут.

После пяти туров у «МЮ» 10 очков, с первого места его может подвинуть только «Аталанта».