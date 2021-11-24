Роналду эмоционально отреагировал на выход «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на выезде добыл важную победу над испанским «Вильярреалом» со счетом 2:0. Своими впечатлениями от игры поделился португальский форвард гостей Криштиану Роналду, забивший один из мячей.

«Люблю играть в Испании, а еще больше люблю там побеждать. Рад своему голу, в этой стране всегда ощущал себя особенным. Мои поздравления команде с победой, она вывела нас туда, где мы должны быть. Продолжим сражаться за этот клуб! Только вперед!», - написал португалец в инстаграм-аккаунте.

Благодаря успеху в Испании «красные дьяволы» добыли путевку в плей-офф турнира.