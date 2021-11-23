Победа над «Вильярреалом» стала памятной для Роналду, Фернандеша, Санчо и Каррика

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» в матче пятого тура Лиги чемпионов. Благодаря голам Криштиану Роналду и Джедона Санчо счёт стал 2:0, этот успех гарантировал «красным дьяволам» место в плей-офф турнира.

Примечательно, что Роналду забивал во всех пяти стартовых матчах. Это уникальный случай для английских клубов в Лиге чемпионов, равно как и результативные передачи Бруну Фернандеша в каждом из пяти поединков. Санчо вовсе забил свой первый гол за «МЮ».

Майкл Каррик провел свой первый матч у руля «МЮ» и стал первым за 90 лет английским тренером, который начинал карьеру у руля этой команды с победы.