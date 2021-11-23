Матч «Вильярреала» с «МЮ» начался с 7-минутной задержкой

Пятый тур Лиги чемпионов стартует двумя матчами. В Киеве «Динамо» играет против «Баварии», а в Испании снова встречаются финалисты последней Лиги Европы, «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед». В том поединке всё было готово к началу матча, но главный арбитр Феликс Брых никак не давал стартовый свисток. Оказалось, что у немецкого рефери не было связи с видеопомощниками. Устранение технических неполадок привело к тому, что «Вильярреал» с «МЮ» начали игру на семь минут позже, чем планировалось.

Отметим, что эти команды лидируют в своей группе, набрав в прошлых четырех турах по семь очков.