Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов

В первом матче после увольнения Уле Гуннара Сульшера из «Манчестер Юнайтед» «красные дьяволы» обыграли на выезде «Вильярреал» со счётом 2:0. В концовке за английский клуб забили Криштиану Роналду и Джедон Санчо. Примечательно, что нестареющий португалец забил уже третий победный гол для своей команды в заключительную 15-минутку поединков одного сезона Лиги чемпионов. Судя по статистике, которая не включается в себя овертаймы, ранее подобное никому не покорялось. При этом Роналду установил новый рекорд всего после пятого тура группового раунда главного еврокубка. Его команда гарантировала себе место в плей-офф, так как точно не пропустит выше «Вильярреал» и «Янг Бойз».