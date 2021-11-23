В первом матче после увольнения Уле Гуннара Сульшера из «Манчестер Юнайтед» «красные дьяволы» обыграли на выезде «Вильярреал» со счётом 2:0. В концовке за английский клуб забили Криштиану Роналду и Джедон Санчо. Примечательно, что нестареющий португалец забил уже третий победный гол для своей команды в заключительную 15-минутку поединков одного сезона Лиги чемпионов. Судя по статистике, которая не включается в себя овертаймы, ранее подобное никому не покорялось. При этом Роналду установил новый рекорд всего после пятого тура группового раунда главного еврокубка. Его команда гарантировала себе место в плей-офф, так как точно не пропустит выше «Вильярреал» и «Янг Бойз».
Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов
|Вильярреал
|Манчестер Юнайтед
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|окончен
|Вильярреал
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|Идет 45 минута
|Барселона
|0:0
|Бенфика
|1.7 4.3 4.5
|Идет 45 минута
|Лилль
|1:0
|Ред Булл Зальцбург
|2.12 3.8 3.3
|Идет 45 минута
|Севилья
|1:0
|Вольфсбург
|1.84 3.75 4.4
|Идет 45 минута
|Челси
|1:0
|Ювентус
|1.86 3.6 4.5
|Идет 45 минута
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|1:1
|Аталанта
|3.7 4 1.91
|Идет 45 минута
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|1.86 3.95 4
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|Атлетико М
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|Милан
|1.63 4.1 5.4
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