Магуайр: «Нужно вернуть «МЮ» на прежний уровень»

Центральный защитник «МЮ» Гарри Магуайр дал интервью в преддверии встречи с испанским «Вильярреалом» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Вся команда должна отвечать за то, что происходит на поле и за его пределами. Мы оказались в одной лодке и огорчены результатами. Нужно вернуть «Манчестер Юнайтед» на прежний уровень», - передает слова капитана «красных дьяволов» пресс-служба УЕФА.

Поединок между командами пройдет в Испании сегодня, 23 ноября. Старт игры намечен на 20:45 по московскому времени.

Перед этим матчем манкунианцы отправили в отставку Уле Гуннара Сульшера. Его заменять будет Майкл Кэррик.