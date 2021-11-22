Кэррик: «Готов тренировать «Манчестер Юнайтед» столько, сколько понадобится»

Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик выступил перед журналистами в преддверии матча Лиги чемпионов против «Вильярреала».

«Я готовлю команду к завтрашнему матчу. Сделаю всё, что в моих силах. Я готов тренировать «Манчестер Юнайтед» столько, сколько понадобится – одну игру, две игры или дольше. Я не думаю ни о чём, кроме завтрашней игры. Пока клуб хочет, чтобы я работал, я буду стараться изо всех сил», - рассказал Кэррик представителям СМИ.

Стоит напомнить, что в воскресенье «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера команды.