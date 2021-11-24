Санчо прокомментировал дебютный гол за «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник «МЮ» Джедон Санчо эмоционально высказался о гостевой победе над испанским «Вильярреалом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Манкунианцы выиграли со счетом 2:0, а вингер отметился голом на последних минутах.

«Очень рад забить свой первый гол за «Юнайтед» в таком турнире! Прекрасный командный футбол», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.

Джедон перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Боруссии» (Дортмунд) прошлым летом. Его трансфер обошелся англичанам в 85 миллионов евро.

Благодаря успеху в Испании манкунианцы пробились в плей-офф Лиги чемпионов.