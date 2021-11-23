Роналду и другие проблемы, которые предстоит решать новому тренеру «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» уволил Уле Гуннара Сульшера и ищет нового главного тренера. Клуб уже сообщил, что до конца сезона будет временный наставник. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что придётся делать новому тренеру.

«Манчестер Юнайтед» впал в очередной кризис, из которого Уле Гуннар Сульшер не выбрался. Клуб занялся поисками нового главного тренера, и, по данным прессы, главный кандидат Зинедин Зидан дал отказ. Сами «манкунианцы» уже объявили, что сейчас будет временный наставник до конца сезона. Видимо, в «МЮ» понимают, что спешить не надо, а новый тренер хочет начать работу в спокойном режиме, ведь ему предстоит решать много проблем, хотя некоторые могут до лета разрешиться сами собой.

Многие называют главной проблемой «МЮ» Криштиану Роналду. Португалец забивает и показывает хорошую личную статистику, но в командных действиях его присутствие играет отрицательную роль. Роналду не способен активно играть в прессинге, а выстраивать такую игру без одного полевого футболиста невозможно.

Теоретически эту проблему можно было бы решить за счёт сильной опорной зоны, которая бы выжигала середину поля. В конце концов мы помним «Реал» и Каземиро, который вместе с Модричем и Кроосом нивелировали отсутствие действий Роналду в оборонительных действиях. Однако в «МЮ» нет сильного опорника. Фред, Мактоминей, не говоря уж о Матиче, не способны выжигать середину поля. Будем честны, они просто не соответствуют задачам топ-клуба. Иметь для ротации их можно, но делать на них ставку как на основных исполнителей в опорной зоне нельзя.

Вообще центральная линия – это вторая глобальная проблема нового главного тренера «МЮ». Помимо отсутствия сильного опорника, в команде есть своенравный Поль Погба. В какой-то момент француз у Сульшера был похож на себя лучших времен, но лишь эпизодами.

Любопытно, что новый тренер, возможно, будет избавлен от задачи решения проблем Роналду и Погба. У француза летом завершается контракт, и велика вероятность, что он уйдет бесплатно из клуба. У португальца есть опция уйти, если «МЮ» не попадёт в Лигу чемпионов, а шансы на это велики. Пожалуй, для нового наставника даже будет плюсом уход двух статусных футболистов. Если они останутся, то тренеру придётся думать, как их обязательно интегрировать в состав.

Однако даже если Погба и Роналду уйдут, проблемы останутся. Про центр поля мы уже поговорили, но ведь и в атаке надо будет что-то решать. Есть Рэшфорд, есть Санчо, есть Гринвуд, но они скорее атакуют с флангов, находясь чуть в оттяжке. Новому наставнику понадобятся центрфорвард и опорник. Без этого «МЮ» останется довольно разбалансированной командой.

При этом новый тренер должен думать, как совместить Санчо, Рэшфорда и Гринвуда. А ещё есть Антони Марсьяль и лучший игрок команды Бруну Фернандеш. Ранее был куплен Амад Диалло с прицелом на будущее. Да и есть проблема в лице талантливого Донни ван де Бека, который полтора года просто сидит на скамейке.

Если суммировать, то основная проблема «МЮ», которую новому тренеру придётся решать, это поиск баланса. Команда обладает очень странным набором футболистов, так как по одиночке они все очень неплохие. Однако собрать пазл, чтобы на выходе получилась сильная играющая команда, очень сложно.

Андрей Центров