Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Не уступили «Шахтёру» ни в скорости, ни в технике»

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился комментариями после исторической победы своей команды над «Шахтёром» в матче первого тура Лиги чемпионов со счётом 2:0.

«Фантастический вечер. Мои ребята не уступили «Шахтёру» ни в скорости, ни в технике. Наша тактика оправдала себя», - цитирует Вернидуба пресс-служба УЕФА.

Наставник «Шерифа» добавил, что залогом успеха стало удачное выступление команды в обороне, а также поблагодарил болельщиков на стадионе на поддержку.

Своей реакцией на успех молдавского клуба успел поделиться также коуч «Реала» Карло Анчелотти.