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Лига чемпионов

Де Дзерби – о Лиге чемпионов: «Очки в матчах с «Шерифом» никто нам не подарит»

10 Сентября 2021 • 18:42 Комментировать
Шериф
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Шахтёр Донецк
15.09 19:45

Тренер «Шахтёра» Роберто де Дзерби осознаёт, каким непростым для его клуба окажется в этом сезоне групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, что соперниками вице-чемпионов Украины в престижном еврокубке стали миланский «Интер», «Реал» Мадрид, а также «Шериф» из Молдовы.

«Будем готовиться, зная, что «Интер» и «Реал» - два великих клуба. Но очки в матчах с «Шерифом» на никто не подарит, должны будем их завоевать», - приводит слова де Дзерби клубная пресс-служба «горняков».

Итальянский коуч «Шахтёра» акцентировал внимание на общей черте, которая объединяет миланцев и мадридцев – обе команды летом этого года сменили главных тренеров. «Интер» обрёл психологическую стойкость с победой в чемпионате», - отметил 42-летний специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Шериф Шахтёр Донецк Лига Чемпионов Роберто де Дзерби
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