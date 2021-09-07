УЕФА не допустит украинских болельщиков на матч «Шериф» - «Шахтёр»

Поклонники донецкого «Шахтёра» не смогут отправиться в Тирасполь вместе со своей командой.

Известный журналист Артём Франков у себя в телеграм-канале опубликовал информацию о том, что украинским фанатам будет отказано в доступе на трибуны стадиона в Тирасполе.

«Есть сведения, что УЕФА с подачи УАФ запретил гражданам Украины посещение матча Лиги чемпионов «Шериф» - «Шахтёр», - отметил Франков.

По его данным, перед входом на стадион зрителям необходимо будет пройти обязательную паспортную проверку.

Напомним, встреча первого тура «Шериф» - «Шахтёр» состоится уже на следующей неделе – 15 сентября.