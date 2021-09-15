Пятов назвал задачу «Шахтёра» в Лиге чемпионов

Голкипер донецкого «Шахтёра» Андрей Пятов пообщался с журналистами в преддверии стартового поединка групповой стадии Лиги чемпионов против тираспольского «Шерифа».

«У нас одна цель - побеждать в каждом матче, вне зависимости от соперника. У нас стоит задача выйти из группы. Будем стараться ее выполнить», - передает слова вратаря Football.ua.

Матч между «Шерифом» и «Шахтёром» пройдет сегодня, 15 сентября, в Тирасполе. Начало встречи запланировано в 19:45 по московскому времени. Подробная текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.