Проблемы «Шахтёра» «Шериф» не волнуют: Молдавский клуб одержал историческую победу в Лиге чемпионов

«Шериф» и «Шахтёр» встречались в рамках группы D в Тирасполе.

«Шериф» стал главной сенсацией квалификации Лиги чемпионов. Начав её с самого начала, молдавский клуб последовательно одолел в двухматчевых противостояниях албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», сербскую «Црвену Звезду» и хорватское «Динамо» из Загреба. Такой путь не может не вызывать уважения. «Шериф» стал первой молдавской командой, забравшейся в групповой этап Лиги чемпионов. Глядишь, такими темпами Молдова скоро обгонит Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Что касается «Шахтёра», то он уже давно обрёл статус европейского середняка, выход которого в лигочемпионский плей-офф не является большой сенсацией. Но если «горняки» попадают в одну группу с «Интером» и «Реалом», как и год назад, то изначально считаются претендентом на третье место. «Шерифу», соответственно, прочили на бумаге четвёртую строчку в квартете.

Матч начался в невысоком темпе. «Жёлто-чёрные» мало трогали мяч, что не помешало им отличиться по истечении четверти часа игры. Кристиано навесил слева в штрафную, и Адама Траоре из-под соперника послал мяч под перекладину (1:0). Пятов вполне мог взять этот удар, но, как говорится. не выручил.

Кажется, «горняки» несколько недооценили своего соперника, и не только его, а ещё и тираспольский газон. Скользили на нём игроки обеих команд. Гости, несмотря на это, пробовали разыгрывать низом возле своей штрафной, за что едва не поплатились вторым голом. Пятов отдал неточный пас партнёру, а потом справился с не очень опасным выстрелом Яхшибаева.

Последние пятнадцать минут тайма прошли под знаком давления «Шахтёра», однако сверхъестественных задач перед хозяевами не ставилось. Донецким бразильцам не хватало изюминки. Острота у ворот «жёлто-чёрных» возникла лишь однажды, когда Гиоргос вытащил мощную пальбу от Ласина Траоре.

«Горнякам» наверняка хотелось забыть, что происходило на поле до перерыва, однако после него ситуация не стала складываться для гостей лучше. Пару шансов они сделали, но подвела реализация. Казалось, это был не день «Шахтёра». Причём не просто казалось, а ещё и реализовывалось на практике.

На 62-й минуте донетчане легко пропустили второй гол. Примерно так же, как и первый. Снова Кристиано подал слева, и снова Пятов не спас, хотя мог спасти. Результативный удар головой в область левого угла нанёс Янсане. Визитёры пытались что-то сделать в атаке, но всё шло по накатанному сценарию – «Шериф» успешно занимался разрушением, иногда выбегая в контратаки.

Молдавский клуб празднует историческую, первую в своей истории победу в матче группового этапа Лиги чемпионов. Вот таким выдался дебют «Шерифа» на той стадии главного еврокубка, где всё уже по-взрослому. Неизвестно, как пойдут дела у команды Юрия Вернидуба дальше, но явным аутсайдером группы она больше не считается. Побороться как минимум за третье место с «Шахтёром» «жёлто-синим» по силам. Ну а «горнякам» придётся в следующих турах играть с большей энергией, чтобы компенсировать неудачный старт.

Кирилл Иванцов