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Лига чемпионов

Проблемы «Шахтёра» «Шериф» не волнуют: Молдавский клуб одержал историческую победу в Лиге чемпионов

15 Сентября 2021 • 21:36 Комментировать (2)
Шериф
2:0
Шахтёр Донецк
окончен

«Шериф» и «Шахтёр» встречались в рамках группы D в Тирасполе.

Протокол игры  
Шериф 2:0 Шахтёр Донецк
(1:0) Траоре Адама VII 16'    
(2:0) Янсане Момо 62'    
Атанасиадис Гиоргос Костанза Фернандо Арболеда Данило Дуланто Густаво   42' Кристиано Аддо Эдмонд   86' (Раделич Степан (   86') Тилль Себастьян Траоре Адама VII Коловос Димитрис   55' (Янсане Момо (   55') Кастаньеда Франк   85' (Николов Бобан (   85') Яхшибоев Джасурбек   67' (Бруно V (   67')
Запасные: Кожокару Максим Джульен Кестон Пащенко Александр Челядник Дмитрий
Пятов Андрей Додо Домилсон Марлон Матвиенко Николай Исмаили Гонсалвес Майкон Барберан Антонио Маркос   65' (Патрик Алан (   65') Тете   46' (Марлос Ромеро (   46') Педриньо II Фернандо Педро   65' (Мудрик Михаил (   65') Траоре Лассина
Запасные: Бондарь Валерий Сикан Даниил Бондаренко Артём Шевченко Алексей Судаков Георгий Витао1 Корниенко Виктор Конопля Ефим Степаненко Тарас
15 сентября. Стадион "Шериф" (Тирасполь).

«Шериф» стал главной сенсацией квалификации Лиги чемпионов. Начав её с самого начала, молдавский клуб последовательно одолел в двухматчевых противостояниях албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», сербскую «Црвену Звезду» и хорватское «Динамо» из Загреба. Такой путь не может не вызывать уважения. «Шериф» стал первой молдавской командой, забравшейся в групповой этап Лиги чемпионов. Глядишь, такими темпами Молдова скоро обгонит Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Что касается «Шахтёра», то он уже давно обрёл статус европейского середняка, выход которого в лигочемпионский плей-офф не является большой сенсацией. Но если «горняки» попадают в одну группу с «Интером» и «Реалом», как и год назад, то изначально считаются претендентом на третье место. «Шерифу», соответственно, прочили на бумаге четвёртую строчку в квартете.

Матч начался в невысоком темпе. «Жёлто-чёрные» мало трогали мяч, что не помешало им отличиться по истечении четверти часа игры. Кристиано навесил слева в штрафную, и Адама Траоре из-под соперника послал мяч под перекладину (1:0). Пятов вполне мог взять этот удар, но, как говорится. не выручил.

Кажется, «горняки» несколько недооценили своего соперника, и не только его, а ещё и тираспольский газон. Скользили на нём игроки обеих команд. Гости, несмотря на это, пробовали разыгрывать низом возле своей штрафной, за что едва не поплатились вторым голом. Пятов отдал неточный пас партнёру, а потом справился с не очень опасным выстрелом Яхшибаева.

Последние пятнадцать минут тайма прошли под знаком давления «Шахтёра», однако сверхъестественных задач перед хозяевами не ставилось. Донецким бразильцам не хватало изюминки. Острота у ворот «жёлто-чёрных» возникла лишь однажды, когда Гиоргос вытащил мощную пальбу от Ласина Траоре.

«Горнякам» наверняка хотелось забыть, что происходило на поле до перерыва, однако после него ситуация не стала складываться для гостей лучше. Пару шансов они сделали, но подвела реализация. Казалось, это был не день «Шахтёра». Причём не просто казалось, а ещё и реализовывалось на практике.

На 62-й минуте донетчане легко пропустили второй гол. Примерно так же, как и первый. Снова Кристиано подал слева, и снова Пятов не спас, хотя мог спасти. Результативный удар головой в область левого угла нанёс Янсане. Визитёры пытались что-то сделать в атаке, но всё шло по накатанному сценарию – «Шериф» успешно занимался разрушением, иногда выбегая в контратаки.

Молдавский клуб празднует историческую, первую в своей истории победу в матче группового этапа Лиги чемпионов. Вот таким выдался дебют «Шерифа» на той стадии главного еврокубка, где всё уже по-взрослому. Неизвестно, как пойдут дела у команды Юрия Вернидуба дальше, но явным аутсайдером группы она больше не считается. Побороться как минимум за третье место с «Шахтёром» «жёлто-синим» по силам. Ну а «горнякам» придётся в следующих турах играть с большей энергией, чтобы компенсировать неудачный старт.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Шахтёр Донецк Лига Чемпионов
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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
15 Сентября 2021 в 21:51
Черная гвардия Шерифа продолжает снимать скальпы с маститых противников)
ARTUR
15 Сентября 2021 в 21:47
Обожаю Вернидуб Юрия, это реально тренер, как я любил его Зарю, к как дома она играла часто ставил за неё, давно слежу за ним, меня не удивила победа шерифа. Я уже говорил там будет всем не сладко)) вот кому нужно давать Динамо Киев, а не луческам и Шевченко.
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Идет 45 минута Атлетико М 0:0 Порту 1.42 4.7 8.2
Идет 48 минута Интер Милан 0:0 Реал Мадрид 2.6 3.3 2.9
Идет 48 минута Спортинг Л 2:3 Аякс 2.46 3.45 2.9
Идет 50 минута Ливерпуль 2:2 Милан 1.63 4.4 5
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