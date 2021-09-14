Де Дзерби: «Шахтёр» пока далёк от моей идеи футбола»

Главный тренер «Шахтёра» Роберто де Дзерби уверяет, что пока ещё донецкий клуб не набрал оптимальную форму.

«Мы продолжаем работать, идёт кропотливый процесс построения коллектива. Клуб пока далёк от моей идеи футбола, но перспективы большие», - подчеркнул итальянский специалист в интервью клубному каналу «оранжево-чёрных».

Де Дзерби подчеркнул, что у него в распоряжении имеются талантливые футболисты, которые преисполнены желания упорно трудиться ради достижения прогресса.

Завтра «Шахтёр» проведёт дебютный матч на стадии группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа».