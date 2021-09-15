​Тренер «Шерифа»: «Готов ли побриться наголо в случае выхода из группы ЛЧ? У меня и так волос мало»

Рулевой «Шерифа» Юрий Вернидуб пообщался с журналистами перед историческим дебютом команды в Лиге чемпионов. В среду, 15 сентября, команда сыграет на своём поле против украинского «Шахтёра».

Вернидуб на пресс-конференции сказал, что его команда не собирается мириться со статусом аутсайдера, который ей приписывают.

«На что я готов, если команда выйдет из группы? Побриться наголо? У меня и так волос мало. Брить нечего. Могу точно сказать, что на групповом этапе сменю спортивный костюм на классический. Нужно солидно выглядеть», - высказался украинский специалист.

Вместе с «Шерифом» и «Шахтёром» в группе D выступают «Интер» и «Реал».

Матч между «Шерифом» и «Шахтёром» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.