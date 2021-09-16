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Лига чемпионов

Гол форварда «Шерифа» признан лучшим в прошедшем туре Лиги чемпионов видео

16 Сентября 2021 • 15:26 Комментировать (1)
Шериф
2:0
Шахтёр Донецк
окончен

Официальный «Твиттер» Лиги чемпионов сообщил, что лучшим голом в первом туре группового этапа Лиги чемпионов признан удар в исполнении нападающего «Шерифа» Адама Траоре в ворота донецкого «Шахтёра».

Забитый мяч Траоре позволил молдавскому клубу играть отталкиваясь от результата, что и помогло команде в последствии добыть итоговую победу над фаворитом встречи. Что касается других кандидатов, то второе место в голосовании занял гол Джордана Хендерсона «Милану», а на третьем месте расположился выстрел Джека Грилиша в игре против «РБ Лейпцига».

Отметим, что гол легионера «Шерифа» стал первым для клуба в финальной стадии Лиги чемпионов за всю историю существования.

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Лига Чемпионов
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Комментарии (1)
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ингерман
16 Сентября 2021 в 16:01
ай интересно а из сборной карпухи кто-нить смог бы так как траоре положить.. )))
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