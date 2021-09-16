Анчелотти отреагировал на победу «Шерифа»

Для главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти успех «Шерифа» 2:0 в поединке с донецким «Шахтёром» в первом туре Лиги чемпионов стал большой неожиданностью.

«Нам следует быть осторожными в своей группе. Никто не мог ожидать, что «Шерифу» удастся обыграть «Шахтёр». Никто не думал, что в параллельном матче группы будет такой результат», - цитирует Карло Анчелотти сайт УЕФА.

Несмотря на промежуточное лидерство молдавского клуба в группе, наставник «Реала» всё равно назвал свою команду и «Интер» фаворитами на выход в плей-офф.

В следующем туре мадридцы примут подопечных Юрия Вернидуба на своём поле.