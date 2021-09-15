Де Дзерби – о поражении от «Шерифа»: «Шахтёру» просто не повезло»

Второй игровой день первого тура группового этапа Лиги чемпионов запомнился очередной сенсацией – дебютант турнира молдавский «Шериф» уверенно обыграл донецкий «Шахтёр» в родных стенах. Главный тренер украинской команды Роберто де Дзерби рассказал, что стало причиной поражения.

На послематчевой пресс-конференции итальянский специалист заявил, что подобная нестабильность в игре – это норма для стартового отрезка сезона. «Если мы приехали к «Шерифу», то не обязаны были выигрывать. Сегодня нам просто не повезло, а сопернику наоборот. Мы пока не стали сильным коллективом», - поделился де Дзерби.

Напомним, что итальянец возглавил «Шахтёр» летом текущего года, покинув «Сассуоло», в котором он отработал три года.