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Лига чемпионов

Де Дзерби – о поражении от «Шерифа»: «Шахтёру» просто не повезло»

15 Сентября 2021 • 22:52 Комментировать
Шериф
2:0
Шахтёр Донецк
окончен

Второй игровой день первого тура группового этапа Лиги чемпионов запомнился очередной сенсацией – дебютант турнира молдавский «Шериф» уверенно обыграл донецкий «Шахтёр» в родных стенах. Главный тренер украинской команды Роберто де Дзерби рассказал, что стало причиной поражения.

На послематчевой пресс-конференции итальянский специалист заявил, что подобная нестабильность в игре – это норма для стартового отрезка сезона. «Если мы приехали к «Шерифу», то не обязаны были выигрывать. Сегодня нам просто не повезло, а сопернику наоборот. Мы пока не стали сильным коллективом», - поделился де Дзерби.

Напомним, что итальянец возглавил «Шахтёр» летом текущего года, покинув «Сассуоло», в котором он отработал три года.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Роберто де Дзерби
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