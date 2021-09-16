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Лига чемпионов

В телеграм-аккаунте УПЛ опубликовано расистское сообщение в адрес легионеров «Шахтёра»

16 Сентября 2021 • 10:52 Комментировать
Шериф
2:0
Шахтёр Донецк
окончен

Донецкий «Шахтёр» неудачно стартовал в новом розыгрыше групповой стадии Лиги чемпионов, проиграв на выезде молдавскому «Шерифу» со счетом 0:2. После этого поражения в телеграм-аккаунте украинской Премьер-лиги был опубликован оскорбительный пост в адрес легионеров «горняков».

«Шахтёр» проиграл молдаванам. Вопрос к Ахметову, *** [зачем] покупать за 50 млн этих никчемных обезьян?», - говорилось в публикации.

Спустя некоторое время появилось сообщение от администрации канала, которая пообещала разобраться с произошедшим.

Во вчерашнем матче в основном составе донецкого коллектива вышли сразу девять иностранцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк
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