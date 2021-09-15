​«Шахтёр» остановился в отеле «Россия»

В среду вечером «Шахтёр» стартует в Лиге чемпионов с гостевого матча против молдавского «Шерифа». В Тирасполе украинская команда остановилась в отеле «Россия», что, как ни странно, стало обсуждаемой темой, учитывая сложные российско-украинские отношения последних лет.

Матч между «Шерифом» и «Шахтёром» начнётся в 19:45 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult. Для «Шерифа» это будет первый матч в основном раунде Лиги чемпионов в истории.

Добавим, что в одной группе с «Шахтёром» и «Шерифом» выступают «Реал» и «Интер».