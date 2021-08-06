​Дебют Рамоса за «ПСЖ» откладывается

На официальном сайте «ПСЖ» была опубликована информация о футболистах, которые имеют проблемы со здоровьем. В этом списке остаётся защитник Серхио Рамос – футболист продолжает восстановление от травмы левой икроножной мышцы. Дебют Рамоса в футболке «ПСЖ» откладывается – против «Труа» в субботу вечером в первом туре чемпионата Франции он не сыграет.

Напомним, что Серхио Рамос перебрался в «ПСЖ» в июле на правах свободного агента. 35-летний защитник подписал с парижским грандом контракт, рассчитанный на два ближайших сезона.

Добавим, что Серхио Рамос перешёл в «ПСЖ» после 16 лет выступлений за «Реал».