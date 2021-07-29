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Франция. Лига 1

Неймар: «Знал, что мы составим отличный дуэт с Мбаппе»

29 Июля 2021 • 23:06 Комментировать
Труа
...
ПСЖ
07.08 22:00
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Нападающий «Пари Сен-Жермена» Неймар рад выступать бок о бок с Килианом Мбаппе.

«Хорошо помню, как смотрел за играми при участии Мбаппе. Его талант чётко просматривался в последнем сезоне в составе «Монако». Он отличался своей скоростью и ловкостью. Знал, что мы с ним составим отличный дуэт.

Теперь я понимаю, каким будет его следующий шаг на поле. Мне просто предугадывать его следующее движение. Мы достигли отличного взаимопонимания», - приводит слова Неймара Get French Football News.

Ранее Мбаппе заявил, что его мечта – победить с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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ARTUR
29 Июля в 23:16
толку от этого ..
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