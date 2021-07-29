Неймар: «Знал, что мы составим отличный дуэт с Мбаппе»

Нападающий «Пари Сен-Жермена» Неймар рад выступать бок о бок с Килианом Мбаппе.

«Хорошо помню, как смотрел за играми при участии Мбаппе. Его талант чётко просматривался в последнем сезоне в составе «Монако». Он отличался своей скоростью и ловкостью. Знал, что мы с ним составим отличный дуэт.

Теперь я понимаю, каким будет его следующий шаг на поле. Мне просто предугадывать его следующее движение. Мы достигли отличного взаимопонимания», - приводит слова Неймара Get French Football News.

Ранее Мбаппе заявил, что его мечта – победить с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.