После того как стало известно, что Лионель Месси не сможет подписать новое соглашение c испанской «Барселоной», ряд клубов Европы нацелились на футболиста. Один из них – «Пари Сен-Жермен».

Если всё сложится так, как планирует «ПСЖ», и аргентинский футболист всё-таки станет игроком парижан, то французская команда намерена отказаться от идеи подписания контракта c полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба. Об этом нам сообщает ESPN.

Также, руководство «красно-синих» уверено, что в случае появления Месси в коллективе, ему удастся удержать другого звёздного игрока – Килиана Мбаппе.