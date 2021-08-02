Пирес: «Думаю, Мбаппе останется»

Бывший футболист сборной Франции Робер Пирес считает, что его соотечественник Килиан Мбаппе продолжит выступления в составе «ПСЖ».

«Полагаю, он останется в команде. У Мбаппе есть цель добиться триумфа с парижанами в Лиге чемпионов, и в этом клубе он сможет побороться за этот титул», - приводит слова Пиреса Transfermarketweb.

Также легендарный француз не обошёл стороной тему перехода Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед»: «Безусловно, у него получится адаптироваться к английскому футболу. Мы увидим поединки, где ему будет непросто из-за силовой борьбы. Но Варан является очень опытным исполнителем. С Магуайром они сформируют прекрасный дуэт».