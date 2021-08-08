​Почеттино – о Месси: «Каждый тренер мечтает тренировать лучших»

После гостевой волевой победы над «Труа» (2:1) в стартовом туре чемпионата Франции главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал очередной комментарий по поводу Лионеля Месси. Ожидается, что в ближайшие дни аргентинец станет игроком «ПСЖ».

«Месси – один из лучших футболистов в истории. Каждый тренер мечтает тренировать лучших», - высказался Почеттино.

«Влияют ли слухи на команду? Футболисты – профессионалы. Имя Месси связывают с разными клубами, но моя команда состоит из профессионалов, которые не думают о слухах во время игр», - рассказал Почеттино журналистам на пресс-конференции.