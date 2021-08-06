«ПСЖ» арендовал Эйфелеву башню – в последний раз это делалось для представления Неймара

Стают известны новые детали возможного перехода Лионеля Месси в стан «ПСЖ». Напомним, что вчера аргентинец покинул «Барселону».

Эйфелева башня в ночь на 10 августа будет арендована представителями французского клуба, об этом сообщает журналист Хосе Альварс. В последний раз, когда «ПСЖ» договаривался об аренде символа Парижа – французы официально представляли Неймара в качестве нового подписания, раскрасив башню в клубные цвета.

Стоит отметить, что сегодня известный инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что переговоры между сторонами идут своим чередом без каких-либо форс-мажорных ситуаций.