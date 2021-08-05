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Франция. Лига 1

Месси может перейти в «ПСЖ»

05 Августа 2021 • 21:33 Комментировать
Труа
...
ПСЖ
11.50 5.60 1.27
07.08 22:00
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Французская пресса надеется, что Лионель Месси присоединится к составу «Пари Сен-Жермена» перед началом сезона 2021/2022.

Будущее Лионеля Месси после его официального ухода из состава «сине-гранатовых» стало темой номер один в футбольном медиапространстве. Не осталось вдали от ситуации и издание RMC. По его сведениям, 34-летний аргентинец имеет высокие шансы оказаться трудоустроенным на «Парк де Пренс».

Стоит напомнить, что в течение прошлого сезона Лионеля Месси неоднократно связывали с вероятным появлением в рядах парижского гранда. Его даже публиковали на обложке издания France Football в форме «ПСЖ». Но в последнее время интерес «принцев» к игроку стал заметно слабее.

Вместе с «Барсой» Лео выиграл десять титулов чемпиона Испании, четырежды становился триумфатором Лиги чемпионов и шесть раз признавался лучшим игроком мира.

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Лионель Месси ПСЖ
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