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Франция. Лига 1

«ПСЖ» одержал волевую победу в матче с «Труа»

07 Августа 2021 • 23:54 Комментировать
Труа
1:2
ПСЖ
окончен
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«ПСЖ» начал выступления в чемпионате Франции выездным матчем с «Труа». Несмотря на бесспорный статус фаворита, столичная команда проиграла противнику по числу ударов, а также с 9-й минуты была в роли догоняющего. Команда Маурисио Почеттино быстро все исправила, и благодаря голам Ашрафа Хакими и Мауро Икарди добыла три очка - 2:1.

Протокол игры  
Труа 1:2 ПСЖ
(1:0) Эль-Хаджам Уалид 9'    
    19' Хакими Ашраф (1:1)
    21' Икарди Мауро (1:2)
Галлон Готье Каборе Исса Азамум Карим Жиродон Джимми Эль-Хаджам Уалид Коне Юссуф   90' Шамбос Дилан   63' (Бальде Мама (   63') Н'Гессан Куаме Тардьё Флориан Рипар Рено Тузгар Йоанн   80' (Кухаревич Николай (   80')
Запасные: Мулен Жесси Домингес Брэндон Лумека Леви Крастев Филип
Навас Кейлор Хакими Ашраф   45' Керер Тило Кимпембе Преснел   33' Диалло Абду Вейналдум Джорджиньо Эррера Андер Данилу Перейра Дракслер Юлиан   76' (Эбимбе Эрик (   76') Икарди Мауро   70' Мбаппе Килиан   90' (Сарабия Пабло (   90'   90')
Запасные: Битумазала Натан Мюинга Арно Рико Серхио Рафинья Алькантара Мишю Эдуар Битшиабу Эль-Шадай Кюрзава Левен
07 августа. Стадион "Стад де л'Об".

 

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окончен Лион 1:1 Брест 1.35 5.4 8
окончен Труа 1:2 ПСЖ 8.5 5.15 1.35
08.08  14:00 Ренн ... Ланс 2 3.55 3.75
08.08  16:00 Ницца ... Реймс 1.8 3.5 4.75
08.08  16:00 Страсбург ... Анже 1.95 3.5 3.95
08.08  16:00 Сент-Этьен ... Лорьян 2.2 3.45 3.25
08.08  16:00 Бордо ... Клермон Фут 2.25 3.3 3.3
08.08  18:00 Метц ... Лилль 5.3 3.35 1.77
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