«ПСЖ» одержал волевую победу в матче с «Труа»

«ПСЖ» начал выступления в чемпионате Франции выездным матчем с «Труа». Несмотря на бесспорный статус фаворита, столичная команда проиграла противнику по числу ударов, а также с 9-й минуты была в роли догоняющего. Команда Маурисио Почеттино быстро все исправила, и благодаря голам Ашрафа Хакими и Мауро Икарди добыла три очка - 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Эль-Хаджам Уалид 9'
|19' Хакими Ашраф (1:1)
|21' Икарди Мауро (1:2)
Галлон Готье • Каборе Исса • Азамум Карим • Жиродон Джимми • Эль-Хаджам Уалид • Коне Юссуф • 90'Шамбос Дилан 63' ( Бальде Мама ( 63') • Н'Гессан Куаме • Тардьё Флориан • Рипар Рено • Тузгар Йоанн 80' ( Кухаревич Николай ( 80')
Запасные: Мулен Жесси • Домингес Брэндон • Лумека Леви • Крастев Филип
Навас Кейлор • Хакими Ашраф • 45'Керер Тило • Кимпембе Преснел • 33'Диалло Абду • Вейналдум Джорджиньо • Эррера Андер • Данилу Перейра • Дракслер Юлиан 76' ( Эбимбе Эрик ( 76') • Икарди Мауро • 70'Мбаппе Килиан 90' ( Сарабия Пабло ( 90' ) 90'
Запасные: Битумазала Натан • Мюинга Арно • Рико Серхио • Рафинья Алькантара • Мишю Эдуар • Битшиабу Эль-Шадай • Кюрзава Левен
07 августа. Стадион "Стад де л'Об".