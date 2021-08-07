«ПСЖ» одержал волевую победу в матче с «Труа»

«ПСЖ» начал выступления в чемпионате Франции выездным матчем с «Труа». Несмотря на бесспорный статус фаворита, столичная команда проиграла противнику по числу ударов, а также с 9-й минуты была в роли догоняющего. Команда Маурисио Почеттино быстро все исправила, и благодаря голам Ашрафа Хакими и Мауро Икарди добыла три очка - 2:1.