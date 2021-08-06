«Пари Сен-Жермен» всерьёз нацелен провернуть сделку по подписанию Лионеля Месси.

Вице-чемпионы Франции приняли решение зубами цепляться за шанс пригласить в свой состав рекордсмена по числу выигранных «Золотых мячей». Имея солидную поддержку катарских шейхов, «принцы» готовы предложить Месси то, что оказалась не способна «Барселона» - заоблачный контракт с окладом в 40 миллионов евро в год. Сам же документ, если верить информации L’Equipe, будет рассчитан на три сезона.

Напомним, что вчера «Барса» официально оповестила о прекращении сотрудничества с аргентинцем. Вскоре его профайл был удалён с клубного сайта.